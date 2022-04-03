В Беларуси на "Марше народовластия" задержано 927 человек

07:18 09 ноября Киев, Украина

Начался четвертый месяц массовых протестов в Беларуси, которые сопровождаются регулярными арестами и жестокими расправами силовиков.Так, на "Марше народовластия", который проходил в Минске 8 ноября, было задержано очередное рекордное количество граждан.

Сотрудниками белорусской милиции задержано 927 человек. О задержанных сообщил сайт правозащитного центра "Весна".



Правозащитники опубликовали фамилии задержанных, город и управление милиции, в которое доставили людей. Большинство было задержано в Минске. Единичные случаи отмечены в Гомеле, Витебске, Бобруйске.



Среди задержанных оказался белорусский актер Александр Жданович, ведущий детской вечерней передачи "Калыханка". Жданович заступился за женщину, на которую кричал сотрудник ОМОН, сообщил портал TUT.BY.



"Александр подошел к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим, те заломали актеру руки и унесли в автобус", – сказано в сообщении.



По данным сайта, актер находится в здании Партизанского РУВД Минска.



8 ноября белорусские силовики задержали "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову и еще около 19 женщин. Их посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении.