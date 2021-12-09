В Беларуси идет следствие по делу о задержаннии российских боевиков

Расследование по делу о задержанных в Беларуси российских боевиках находится в активной стадии. Как рассказал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко председатель Следственного комитета Иван Носкевич, во время допросов члены военного формирования Вагнер путаются в показаниях.

"В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны", - сказал он. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну, отметил Носкевич. "Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии", - уточнил он.

Носкевич назвал вылет группы в Турцию запланированным заранее алиби, так как до аэропорта вагнеровцы так и не доехали - хотя билеты были. Вместо этого они сначала заселились в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера.

При выселении из гостиницы россияне сообщили ее сотрудникам, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий Белорусочка, где их задержали.

По словам Носкевича, следователи выяснили и другие подробности. Так, в одном из мессенджеров была создана специальная группа, в которой старший координировал действия подчиненных от распорядка дня, переклички - до времени общего сбора. Туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория.

Как известно, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Вскоре президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание представителей иностранной частной военной компании.