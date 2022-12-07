В беларуси хотят ввести смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

12:26 07 декабря Киев, Украина

В беларуси планируют казнить за государственную измену. Палата представителей беларуси в первом чтении приняла законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Об этом сообщает Reform.by.



/>Смертная казнь, согласно законопроекту, может быть применима к должностному лицу, предавшему государство, или военнослужащему.



Речь идет о "сдерживающем влиянии на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству", отметила в комментарии пресс-служба Палаты представителей.

"Проектом закона предлагается внесение изменений в санкции части 2 статьи 356 УК, предусматривающие возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. связи с этим приводятся в соответствие также статьи 58 и 59 УК», — говорится в комментарии пресс-службы.

Также проект вносит уточнение в статью 360 Уголовного Кодекса страны по диверсии. Вместо "нанесения вреда экономической безопасности и обороноспособности" целью совершения преступления будет считаться "нанесение вреда экономической и (или) военной безопасности". Статью также хотят дополнить примечанием об освобождении человека от уголовной ответственности за подготовительные действия к диверсии в случае его предотвращения.