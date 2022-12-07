В беларуси хотят ввести смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

В беларуси планируют казнить за государственную измену. Палата представителей беларуси в первом чтении приняла законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".
Об этом сообщает Reform.by.
/>Смертная казнь, согласно законопроекту, может быть применима к должностному лицу, предавшему государство, или военнослужащему.
Речь идет о "сдерживающем влиянии на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству", отметила в комментарии пресс-служба Палаты представителей.
/>Смертная казнь, согласно законопроекту, может быть применима к должностному лицу, предавшему государство, или военнослужащему.
Речь идет о "сдерживающем влиянии на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству", отметила в комментарии пресс-служба Палаты представителей.
Также проект вносит уточнение в статью 360 Уголовного Кодекса страны по диверсии. Вместо "нанесения вреда экономической безопасности и обороноспособности" целью совершения преступления будет считаться "нанесение вреда экономической и (или) военной безопасности". Статью также хотят дополнить примечанием об освобождении человека от уголовной ответственности за подготовительные действия к диверсии в случае его предотвращения.
беларусь – единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена как мера наказания на законодательном уровне.
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