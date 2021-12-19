В Беларуси блогера приговорили к 13 годам колонии за "разжигание вражды"

Сегодня, 17 декабря суд Минска приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам тюрьмы сразу по нескольким статьям УК Беларуси.
Об этом сообщили правозащитники.
Мужчину обвинили по статьям "Организация массовых беспорядков", "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок", "Разжигание соц розни" и "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси".
Как утверждала сторона обвинения, публикации в телеграмм-канале блогера PALCHYS и одноименном ютуб-канале были направлены на "разжигание соцвражды и вражды по признаку профпринадлежности", в частности, в отношении силовиков и должностных лиц.
В то же время следователи отметили, что Пальчис сообщал о месте и времени будущих акций протеста, а также якобы учил и готовил их потенциальных участников. Они квалифицировали это как организацию массовых беспорядков и грубое нарушение порядка.
Также блогера обвинили в том, что он якобы создавал и распространял материалы дистабилизационного характера – "с целью облегчить дальнейший захват госвласти в Беларуси".
20 апреля суд Партизанского района Минска признал телеграмм-канал PALCHYS экстремистским.
Сам Пальчис был задержан еще в сентябре 2020 года и приговорен к 30 суткам админареста. После того как этот срок истек, его не отпустили, а возбудили против него уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.
Жена блогера Виктория Пальчис после сообщений об этом уехала из республики.
Напомним, что давление на свободу печати в стране усилилось после начала протестов несогласных с избранием Александра Лукашенко президентом Беларуси в августе 2020 года. Большинство демократических стран не признали объявленных результатов.
В рейтинге свободы прессы - 2021 от международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Беларусь заняла 158-е место из 180 стран из-за "беспрецедентных репрессий против журналистов для сокрытия масштабов акций протеста против объявленных результатов президентских выборов".
Об этом сообщили правозащитники.
Мужчину обвинили по статьям "Организация массовых беспорядков", "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок", "Разжигание соц розни" и "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси".
Как утверждала сторона обвинения, публикации в телеграмм-канале блогера PALCHYS и одноименном ютуб-канале были направлены на "разжигание соцвражды и вражды по признаку профпринадлежности", в частности, в отношении силовиков и должностных лиц.
В то же время следователи отметили, что Пальчис сообщал о месте и времени будущих акций протеста, а также якобы учил и готовил их потенциальных участников. Они квалифицировали это как организацию массовых беспорядков и грубое нарушение порядка.
Также блогера обвинили в том, что он якобы создавал и распространял материалы дистабилизационного характера – "с целью облегчить дальнейший захват госвласти в Беларуси".
20 апреля суд Партизанского района Минска признал телеграмм-канал PALCHYS экстремистским.
Сам Пальчис был задержан еще в сентябре 2020 года и приговорен к 30 суткам админареста. После того как этот срок истек, его не отпустили, а возбудили против него уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.
Жена блогера Виктория Пальчис после сообщений об этом уехала из республики.
Напомним, что давление на свободу печати в стране усилилось после начала протестов несогласных с избранием Александра Лукашенко президентом Беларуси в августе 2020 года. Большинство демократических стран не признали объявленных результатов.
В рейтинге свободы прессы - 2021 от международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Беларусь заняла 158-е место из 180 стран из-за "беспрецедентных репрессий против журналистов для сокрытия масштабов акций протеста против объявленных результатов президентских выборов".
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