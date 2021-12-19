В Беларуси блогера приговорили к 13 годам колонии за "разжигание вражды"

15:38 17 Декабрь Киев, Украина

Сегодня, 17 декабря суд Минска приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам тюрьмы сразу по нескольким статьям УК Беларуси.

Об этом сообщили правозащитники.

Мужчину обвинили по статьям "Организация массовых беспорядков", "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок", "Разжигание соц розни" и "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси".

Как утверждала сторона обвинения, публикации в телеграмм-канале блогера PALCHYS и одноименном ютуб-канале были направлены на "разжигание соцвражды и вражды по признаку профпринадлежности", в частности, в отношении силовиков и должностных лиц.

В то же время следователи отметили, что Пальчис сообщал о месте и времени будущих акций протеста, а также якобы учил и готовил их потенциальных участников. Они квалифицировали это как организацию массовых беспорядков и грубое нарушение порядка.

Также блогера обвинили в том, что он якобы создавал и распространял материалы дистабилизационного характера – "с целью облегчить дальнейший захват госвласти в Беларуси".

20 апреля суд Партизанского района Минска признал телеграмм-канал PALCHYS экстремистским.

Сам Пальчис был задержан еще в сентябре 2020 года и приговорен к 30 суткам админареста. После того как этот срок истек, его не отпустили, а возбудили против него уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.

Жена блогера Виктория Пальчис после сообщений об этом уехала из республики.

Напомним, что давление на свободу печати в стране усилилось после начала протестов несогласных с избранием Александра Лукашенко президентом Беларуси в августе 2020 года. Большинство демократических стран не признали объявленных результатов.

В рейтинге свободы прессы - 2021 от международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Беларусь заняла 158-е место из 180 стран из-за "беспрецедентных репрессий против журналистов для сокрытия масштабов акций протеста против объявленных результатов президентских выборов".