В беларуси арестовали директора магазина, который отказался продавать военным рф запчасти

В белорусском городе Барановичи задержали директора магазина автозапчастей, который отказался обслуживать военнослужащих рф.
Об этом сообщает белорусское издание, которое ссылается на телеграм-канал, близкий к силовикам.
По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами.
После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств на поддержку Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает белорусское издание, которое ссылается на телеграм-канал, близкий к силовикам.
По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами.
После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств на поддержку Вооруженных сил Украины.
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