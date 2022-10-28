В беларуси арестовали директора магазина, который отказался продавать военным рф запчасти

16:15 28 октября Киев, Украина

В белорусском городе Барановичи задержали директора магазина автозапчастей, который отказался обслуживать военнослужащих рф.



Об этом сообщает белорусское издание, которое ссылается на телеграм-канал, близкий к силовикам.



По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами.



После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств на поддержку Вооруженных сил Украины.