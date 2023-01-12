В беларусь прибыл заместитель командующего российскими войсками в Украине

17:51 12 января Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны беларуси. беларусь прибыла инспекция во главе с назначенным заместителем руководителя так называемой спецоперацией россии против Украины генералом олегом салюковым.Об этом сообщает Министерство обороны беларуси.

"В республику беларусь прибыла комиссия Министерства обороны российской федерации во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии олегом салюковым", — говорится в сообщении.

Минобороны беларуси рассказало, что делегация проинспектировала воинские части и подразделения российской компоненты региональной группировки войск, находящихся на полигонах Вооруженных сил республики беларусь.

"В ходе работы проверено качество занятий по боевому слажению и дана оценка их готовности выполнить задачи по назначению в пользу военной безопасности Союзного государства", — отмечается в сообщении.

8 октября стало известно, что министр обороны российской федерации сергей шойгу снял с должности командующего российскими войсками в Украине генерала сергея суровикина, назначив вместо него главу Генштаба рф валерия герасимова. При этом суровикина снизили в должности — он, салюков и еще один генерал назначены заместителями герасимова.