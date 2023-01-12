В беларусь прибыл заместитель командующего российскими войсками в Украине

В беларусь прибыла инспекция во главе с назначенным заместителем руководителя так называемой спецоперацией россии против Украины генералом олегом салюковым.
Об этом сообщает Министерство обороны беларуси.
Об этом сообщает Министерство обороны беларуси.
Минобороны беларуси рассказало, что делегация проинспектировала воинские части и подразделения российской компоненты региональной группировки войск, находящихся на полигонах Вооруженных сил республики беларусь.
8 октября стало известно, что министр обороны российской федерации сергей шойгу снял с должности командующего российскими войсками в Украине генерала сергея суровикина, назначив вместо него главу Генштаба рф валерия герасимова. При этом суровикина снизили в должности — он, салюков и еще один генерал назначены заместителями герасимова.
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