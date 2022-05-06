Бангладеш: свадьба закончилась смертью 16 гостей

14:47 04 августа Киев, Украина

Бангладеш , в плывущую по реке Падма лодку ударила молния. В это время на лодке проходило торжество по случаю бракосочетания, в результате удара молнии погибли по меньшей мере 16 гостей свадьбы.

Об этом сообщает местное издание Daily Bangladesh.



Инцидент произошел в среду, 4 августа, во время празднования свадьбы в подокруге Шибгандж на севере страны, когда гости плыли на лодке по реке Падма.



Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Власти не исключают, что число погибших может увеличиться.