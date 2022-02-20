В багаже Навального появилось третье уголовное дело

15:41 25 Май Киев, Украина

Скандально известный оппозиционер Алексей Навальный подозревается в оскорблении судьи, которая признала его виновным в клевете на ветерана. В связи с этим на политика заведено третье уголовное дело.
 
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову во вторник, 25 мая.
"В настоящее время в отношении Навального расследуется три уголовных дела, последнее было возбуждено по статье о неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи. По всем уголовным делам Навальный проходит в качестве подозреваемого", – сказала она.
В отношении Навального также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Навальный подозревается в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана.

Сам Навальный подтвердил в Facebook, что накануне к нему приходил "следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России", который уведомил его о расследовании трех уголовных дел. По его словам, расследованием дел занимается 21 следователь.

В посте указано, что следователь не пояснил Навальному, как именно он оскорбил судью.
"Так что не думайте, что я тут просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей", – написал Навальный.