В багаже Навального появилось третье уголовное дело

15:41 25 Май Киев, Украина

Скандально известный оппозиционер Алексей Навальный подозревается в оскорблении судьи, которая признала его виновным в клевете на ветерана. В связи с этим на политика заведено третье уголовное дело.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову во вторник, 25 мая.

"В настоящее время в отношении Навального расследуется три уголовных дела, последнее было возбуждено по статье о неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи. По всем уголовным делам Навальный проходит в качестве подозреваемого", – сказала она.

В отношении Навального также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.



Навальный подозревается в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана.



Сам Навальный подтвердил в Facebook, что накануне к нему приходил "следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России", который уведомил его о расследовании трех уголовных дел. По его словам, расследованием дел занимается 21 следователь.



В посте указано, что следователь не пояснил Навальному, как именно он оскорбил судью.