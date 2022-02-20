В багаже Навального появилось третье уголовное дело

Скандально известный оппозиционер Алексей Навальный подозревается в оскорблении судьи, которая признала его виновным в клевете на ветерана. В связи с этим на политика заведено третье уголовное дело.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову во вторник, 25 мая.
В отношении Навального также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Навальный подозревается в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана.
Сам Навальный подтвердил в Facebook, что накануне к нему приходил "следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России", который уведомил его о расследовании трех уголовных дел. По его словам, расследованием дел занимается 21 следователь.
В посте указано, что следователь не пояснил Навальному, как именно он оскорбил судью.
Навальный подозревается в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана.
Сам Навальный подтвердил в Facebook, что накануне к нему приходил "следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России", который уведомил его о расследовании трех уголовных дел. По его словам, расследованием дел занимается 21 следователь.
В посте указано, что следователь не пояснил Навальному, как именно он оскорбил судью.
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