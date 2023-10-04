В Азербайджане задержали бывших "президентов" Карабаха - СМИ

09:44 04 октября Киев, Украина

Задержали бывших президентов непризнанного Нагорного Карабаха – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также экс-главу карабахского парламента Давида Ишханяна.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.



По данным СМИ, бывших чиновников задержали в городе Ханкенди (Степанакерт). Гукасяна, Саакяна и Ишханяна доставили в Баку. Официального подтверждения этой информации пока нет.



Как пишет издание, пожелавший остаться анонимным карабахский парламентарий сообщил, что связаться с задержанными более суток не удается.



Этот экс-депутат Нагорного Карабаха также заявил, что 3 октября через азербайджанский КПП в Армению прибыли директор Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха Арарат Мелкумян, министр внутренних дел Карен Саргсян, министр Артур Арутюнян и руководитель администрации президента Карабаха Карен Шахраманян. У них нет никакой информации о задержании бывших президентов и спикера парламента.



В карабахском инфоцентре заявляли, что действующий президент Самвел Шахраманян, подписавший указ о прекращении существования карабахской республики, останется с группой ответственных лиц в Степанакерте до завершения работ по поиску останков погибших и пропавших без вести в результате боевых действий 19-20 сентября и взрыва.