В Азербайджане создадут российско-турецкий центр по мониторингу ситуации в Карабахе

05:36 12 ноября Киев, Украина

На территории Азербайджана будет создан российско-турецкий центр по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе. В функции центра будет входить рассмотрение любых жалоб, связанных с нарушением мирных договоренностей.

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.



"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказано в сообщении.



Центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана. Он будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня.



