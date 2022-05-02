В Азербайджане появился собственный День Победы. Отмечаться он будет 10 ноября

10 ноября в Азербайджане, по приказу президента, становится новым официальным государственным праздником. Ильхам Алиев назвал его Днем Победы.
Такое распоряжение опубликовано на сайте президента страны.
В заявлении Алиева говорится, что с 1980-х годов Армения пыталась аннексировать 20% территории Азербайджана, в результате чего более чем миллиону азербайджанцев пришлось переселиться.
По словам Алиева, за 44 дня войны армия Азербайджана "захватила множество населенных пунктов и стратегических высот". Он называет завершение войны "капитуляцией Армении и ее признанием поражения в войне".
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