В Австрии ввели локдаун для невакцинированных

Власти Австрии приняли решение ввести с 15 ноября ограничения для граждан, не получивших прививку от коронавируса, а это почти 2 млн австралийцев.
Об этом сообщает BBC.
Новые ограничения касаются людей старше 12 лет, не имеющих COVID-сертификата. С сегодняшнего дня они могут выходить из дома только для посещения:
Новые ограничения касаются людей старше 12 лет, не имеющих COVID-сертификата. С сегодняшнего дня они могут выходить из дома только для посещения:
- супермаркета;
- аптек;
- парикмахерcкой;
- врача;
- пункта вакцинации;
- работы;
- обучение;
- религиозных учреждений
Правила будут действовать минимум до 24 ноября, а их нарушение грозит штрафом в размере 1450 евро. Полиция будет избирательно проверять сертификаты вакцинации в общественных местах.
К локдауну для невакцинированных власти страны прибегают из-за роста числа больных. В 9-миллионной Австрии полностью привилось против коронавируса только 63% населения.
В Украине в красной зоне эпидопасности находятся 17 областей. Красным с 1 ноября стал и Киев.
В этих регионах, в частности, ограничивают работу школ, ресторанов и торговых центров, кинотеатров и театров, однако для полностью вакцинированных граждан ограничения не действуют.
В общей сложности уже 12,2 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали 8,7 миллиона. С июля доступ к вакцинации имели все желающие после 18 лет, однако недавно привить разрешили и детей от 12 лет. Для введения препарата родители или сами дети 16–17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу. Тот выдаст направление, с которым и нужно пойти в выбранный пункт прививки.
К локдауну для невакцинированных власти страны прибегают из-за роста числа больных. В 9-миллионной Австрии полностью привилось против коронавируса только 63% населения.
В Украине в красной зоне эпидопасности находятся 17 областей. Красным с 1 ноября стал и Киев.
В этих регионах, в частности, ограничивают работу школ, ресторанов и торговых центров, кинотеатров и театров, однако для полностью вакцинированных граждан ограничения не действуют.
В общей сложности уже 12,2 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали 8,7 миллиона. С июля доступ к вакцинации имели все желающие после 18 лет, однако недавно привить разрешили и детей от 12 лет. Для введения препарата родители или сами дети 16–17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу. Тот выдаст направление, с которым и нужно пойти в выбранный пункт прививки.
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