В Австрии ввели локдаун для невакцинированных

14:53 15 Ноябрь Киев, Украина

Власти Австрии приняли решение ввести с 15 ноября ограничения для граждан, не получивших прививку от коронавируса, а это почти 2 млн австралийцев.





Новые ограничения касаются людей старше 12 лет, не имеющих Об этом сообщает BBC.Новые ограничения касаются людей старше 12 лет, не имеющих COVID-сертификата . С сегодняшнего дня они могут выходить из дома только для посещения:

супермаркета;

аптек;

парикмахерcкой;

врача;

пункта вакцинации;

работы;

обучение;

религиозных учреждений