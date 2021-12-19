В Австрии ввели локдаун для невакцинированных

14:53 15 Ноябрь Киев, Украина

Власти Австрии приняли решение ввести с 15 ноября ограничения для граждан, не получивших прививку от коронавируса, а это почти 2 млн австралийцев. 
 
Об этом сообщает BBC.

Новые ограничения касаются людей старше 12 лет, не имеющих COVID-сертификата. С сегодняшнего дня они могут выходить из дома только для посещения:
  • супермаркета;
  • аптек;
  • парикмахерcкой;
  • врача;
  • пункта вакцинации;
  • работы;
  • обучение;
  • религиозных учреждений
Правила будут действовать минимум до 24 ноября, а их нарушение грозит штрафом в размере 1450 евро. Полиция будет избирательно проверять сертификаты вакцинации в общественных местах.

К локдауну для невакцинированных власти страны прибегают из-за роста числа больных. В 9-миллионной Австрии полностью привилось против коронавируса только 63% населения.

В Украине в красной зоне эпидопасности находятся 17 областей. Красным с 1 ноября стал и Киев.

В этих регионах, в частности, ограничивают работу школ, ресторанов и торговых центров, кинотеатров и театров, однако для полностью вакцинированных граждан ограничения не действуют.

В общей сложности уже 12,2 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали 8,7 миллиона. С июля доступ к вакцинации имели все желающие после 18 лет, однако недавно привить разрешили и детей от 12 лет. Для введения препарата родители или сами дети 16–17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу. Тот выдаст направление, с которым и нужно пойти в выбранный пункт прививки.