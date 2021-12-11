В Австрии уверены, что СП-2 достроят, несмотря на санкции США

08:13 20 Март Киев, Украина

Российско-немецкий коммерческий проект Северный поток-2 имеет весомое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка, поэтому он должен быть достроен, несмотря на санкции США.

Об этом заявил председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле, являющийся партнером Газпрома при строительстве трубопровода.



"Я надеюсь на это (завершение строительства, - ред.). Этот проект имеет большое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка", - заявил Зеле.



Он добавил, что при этом ответственность за принятие решений лежит на Европе.



Говоря о санкциях Белого дома, он отметил, что Европу и США "связывает глубокая трансатлантическая дружба", следовательно, считает Зеле, "друзья не должны угрожать друг другу".





