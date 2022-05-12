В Австрии разрешили совершать ассистированный суицид

06:17 14 декабря Киев, Украина

Закон о запрете эвтаназии признан Конституционным Судом Австрии, как тот, что нарушает право человека на самоопределение, теперь тяжелобольные пациенты смогут совершить ассистированный суицид - с помощью врача.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



Суд обосновал, что должен быть разрешен ассистированный суицид, когда пациент сам принимает препараты, чтобы покончить с жизнью, а врач ему в этом только помогает. Однако, прежде чем прибегнуть к такому шагу, необходимо убедиться в том, что на такое решение человека не повлияли такие факторы, как, например, его материальное положение. Также следует убедиться, что тяжелобольным людям, которые стремятся умереть с чьей-то помощью, обеспечивается надлежащий уход.



Конституционный Суд обязал правительство и парламент Австрии до 1 января 2022 года разработать и принять соответствующее законодательство.



Также суд постановил, что эвтаназия путем смертельной инъекции, которую делает врач по просьбе пациента, не допускается. Сегодня в Австрии ассистированный суицид наказывается тюремным заключением до 5 лет.



С просьбой пересмотреть нормы закона в Конституционный Суд обратился 56-летний тяжелобольной и врач, который хотел получить право помогать пациентам уходить из жизни без юридических последствий для себя.



По состоянию на 2020 год, эвтаназия в той или иной форме официально разрешена в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах (Верховный суд Нидерландов разрешил проводить эвтаназию больным с тяжелой формой деменции), Швейцарии, Германии, Канаде, Колумбии, части Австралии (в одном из штатов Австралии впервые применили закон об эвтаназии), некоторых штатах США.