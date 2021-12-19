В Австрии назвали главу правительства и консервативной партии АНП

Глава МВД Австрии Карл Негаммер назначен на должность председателя правящей консервативной Австрийской народной партии (АНП). Соответствующее решение единогласно приняло правление партии в пятницу, 3 декабря.
Предполагается, что именно новый глава австрийских консерваторов станет новым федеральным канцлером страны. Поскольку действующий канцлер Австрии Александер Шалленберг накануне, 2 декабря, отказался от амбиций возглавить партию и анонсировал отставку, ведь, по его словам, партию и правительство должен возглавлять один человек.
Шалленберг, занимающий свою нынешнюю должность с октября, заявил о намерении подать в отставку после того, как его предшественник в должности канцлера и действующий лидер АНП Себастьян Курц объявил о уходе из политики .
49-летний Негаммер возглавлял министерство внутренних дел Австрии с 2020 года. Он профессиональный военный в звании лейтенанта. Считается, что он выступает за более жесткую позицию против нелегальной миграции и радикального исламизма. Одним из главных его проектов в должности министра внутренних дел была реструктуризация внутренней разведки, которая в последние годы критиковалась. По мнению политических обозревателей, Негаммер принадлежал к расширенному, но не очень близкому кругу доверенных лиц Курца, отмечает dpa.
Предполагается, что именно новый глава австрийских консерваторов станет новым федеральным канцлером страны. Поскольку действующий канцлер Австрии Александер Шалленберг накануне, 2 декабря, отказался от амбиций возглавить партию и анонсировал отставку, ведь, по его словам, партию и правительство должен возглавлять один человек.
Шалленберг, занимающий свою нынешнюю должность с октября, заявил о намерении подать в отставку после того, как его предшественник в должности канцлера и действующий лидер АНП Себастьян Курц объявил о уходе из политики .
49-летний Негаммер возглавлял министерство внутренних дел Австрии с 2020 года. Он профессиональный военный в звании лейтенанта. Считается, что он выступает за более жесткую позицию против нелегальной миграции и радикального исламизма. Одним из главных его проектов в должности министра внутренних дел была реструктуризация внутренней разведки, которая в последние годы критиковалась. По мнению политических обозревателей, Негаммер принадлежал к расширенному, но не очень близкому кругу доверенных лиц Курца, отмечает dpa.
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