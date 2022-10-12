В Австрии действующий президент Ван дер Беллен победил на президентских выборах

09:22 10 октября Киев, Украина

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен победил на прошедших в стране в воскресенье 9 октября выборах президента. Об этом сообщает Reuters.

Ван дер Беллен обеспечил себе второй шестилетний срок в должности, получив явное большинство голосов сразу в первом туре выборов. Согласно предварительным результатам голосования от Федерального министерства внутренних дел Австрии, Ван дер Беллен набрал 54,6 процента голосов.



Чтобы объявить окончательные результаты воскресного голосования, необходимо обработать еще около 800 тысяч бюллетеней, отправленных посредством голосования по почте, но ситуация вряд ли сильно изменится, пишет DW.



Предварительные результаты соответствуют экзитполу социологического института Sora, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ORF. Согласно им Ван дер Беллен должен был набрать на выборах 55,5 процента.



Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо было набрать более 50 голосов.



Президент Австрии играет в основном церемониальную роль, но также является главнокомандующим армией и может уволить все правительство или канцлера, пишет Reuters.

"Большинство - это легко сказать, но абсолютное большинство означает больше голосов, чем все остальные вместе взятые, и к этому нужно относиться очень серьезно. Я совсем не был уверен, что это произойдет, но это произошло, и я очень доволен", - сказал Ван дер Беллен национальному вещателю ORF.

На выборах он соперничал с шестью кандидатами.



На втором месте избирательной гонки с большим отрывом находится представитель правой Партии Свободы Франц Розенкранц. Он набрал менее 20 процентов голосов.



Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен занимает должность с 26 января 2017 года.