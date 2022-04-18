В Австралии положено начало расследованиям военных преступлений в Афганистане

С целью добиться материальных выплат семьям, которые потеряли близких во время войны в Афганистане. В Австралии провели военное расследование, в ходе которого обвинили воевавших в Афганистане спецназовцев в 39 убийствах солдат и мирных жителей, сообщает ABC со ссылкой на отчет командующего ВС Австралии Ангуса Кэмпбелла.
Отчет основан на показаниях около 400 свидетелей, а также более чем 20 тысячах документов и свыше 25 тысячах фотографий. В нем содержатся доказательства военных преступлений австралийских военных в Афганистане с 2005 по 2016 год.
Также Кэмпбелл рекомендовал провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.
В марте Международный уголовный суд одобрил начало расследований предполагаемых военных преступлений в Афганистане, совершенных талибами, афганскими силами и военнослужащими США.
Отчет основан на показаниях около 400 свидетелей, а также более чем 20 тысячах документов и свыше 25 тысячах фотографий. В нем содержатся доказательства военных преступлений австралийских военных в Афганистане с 2005 по 2016 год.
Также Кэмпбелл рекомендовал провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.
В марте Международный уголовный суд одобрил начало расследований предполагаемых военных преступлений в Афганистане, совершенных талибами, афганскими силами и военнослужащими США.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии