В Австралии положено начало расследованиям военных преступлений в Афганистане

18:44 19 ноября Киев, Украина

С целью добиться материальных выплат семьям, которые потеряли близких во время войны в Афганистане. В Австралии провели военное расследование, в ходе которого обвинили воевавших в Афганистане спецназовцев в 39 убийствах солдат и мирных жителей, сообщает ABC со ссылкой на отчет командующего ВС Австралии Ангуса Кэмпбелла.

Отчет основан на показаниях около 400 свидетелей, а также более чем 20 тысячах документов и свыше 25 тысячах фотографий. В нем содержатся доказательства военных преступлений австралийских военных в Афганистане с 2005 по 2016 год.

Также Кэмпбелл рекомендовал провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.

В марте Международный уголовный суд одобрил начало расследований предполагаемых военных преступлений в Афганистане, совершенных талибами, афганскими силами и военнослужащими США.