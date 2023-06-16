В Австралии опрокинулся свадебный автобус, есть жертвы

10 человек погибли и 25 получили травмы в результате ДТП в штате Новый Южный Вельс в Австралии. Все пострадавшие чартерным рейсом возвращались со свадьбы.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что авария произошла вечером 11 июня вблизи Греты в Хантер-Велле. Обстоятельства инцидента выясняются. Пока известно, что полиция задержала 58-летнего водителя автобуса.
Аварию прокомментировал премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что авария произошла вечером 11 июня вблизи Греты в Хантер-Велле. Обстоятельства инцидента выясняются. Пока известно, что полиция задержала 58-летнего водителя автобуса.
Аварию прокомментировал премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
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