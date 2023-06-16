В Австралии опрокинулся свадебный автобус, есть жертвы

"Настолько жестоко, грустно и так несправедливо, когда радостный день в таком прекрасном месте закончился такой ужасной потерей людей. Люди нанимают автобус на свадьбу, чтобы обеспечить безопасность своих гостей, и это лишь усугубляет невероятный характер этой трагедии", - сказал он.