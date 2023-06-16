В Австралии опрокинулся свадебный автобус, есть жертвы

11:05 12 июня Киев, Украина

10 человек погибли и 25 получили травмы в результате ДТП в штате Новый Южный Вельс в Австралии. Все пострадавшие чартерным рейсом возвращались со свадьбы.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что авария произошла вечером 11 июня вблизи Греты в Хантер-Велле. Обстоятельства инцидента выясняются. Пока известно, что полиция задержала 58-летнего водителя автобуса.

Аварию прокомментировал премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
"Настолько жестоко, грустно и так несправедливо, когда радостный день в таком прекрасном месте закончился такой ужасной потерей людей. Люди нанимают автобус на свадьбу, чтобы обеспечить безопасность своих гостей, и это лишь усугубляет невероятный характер этой трагедии", - сказал он.