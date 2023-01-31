В Австралии ищут пропавшую капсулу с радиоактивным цезием на 1400-километровом участке дороги

09:08 31 января Киев, Украина





Об этом пишет Reuters.



Отмечается, что капсула диаметром 6 миллиметров являлась частью датчика для измерения плотности железной руды. Вероятно, она выпала на шоссе при транспортировке из рудника Rio Tinto в город Перт, столицу Западной Австралии. Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила о потере капсулы, содержащей радиоактивный цезий-137, в штате Западная Австралия . Ее ищут на участке дороги около 1400 км.Об этом пишет Reuters.Отмечается, что капсула диаметром 6 миллиметров являлась частью датчика для измерения плотности железной руды. Вероятно, она выпала на шоссе при транспортировке из рудника Rio Tinto в город Перт, столицу Западной Австралии.

"Капсула, вероятно, выпавшая из грузовика, была частью датчика для измерения плотности железной руды, которую Rio Tinto Ltd поручила специализированному подрядчику для транспортировки. В понедельник компания извинилась за убытки", — говорится в сообщении.

Исчезновение капсулы обнаружили 25 января, более чем через неделю после того, как датчик привезли в Перт, сообщает The New York Times.

"По словам властей, капсула, содержащая небольшое количество цезия-137, опасна радиоактивной. Час воздействия на расстоянии около метра эквивалентен 10 рентгеновским снимкам, а длительный контакт может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и рак", — отмечает издание.

Главный санитарный врач штата доктор Эндрю Робертсон предупредил общественность, чтобы они держались не менее пяти метров от капсулы, если они ее заметят.



Власти признали, что им предстоит преодолеть огромное расстояние и что поиски, вероятно, займут недели.



Представители власти отметили, что датчик с капсулой был помещен в деревянный ящик, который был прикручен к поддону и помещен в кузов грузовика с платформой. Они считают, что вибрации от грузовика привели к растрескиванию датчика, а также сместили болт, оставив дырку на дне коробки. Предполагается, что капсула выпала из датчика через отверстие на поверхность грузовика и отскочила на дорогу.



В настоящее время власти работают над сложной задачей поиска капсулы вдоль пути 1400-километрового путешествия грузовика с севера Ньюмана — небольшого городка в отдаленном регионе Кимберли — в состав в северо-восточном пригороде Перта. Поиск ведется Департаментом пожарной и аварийно-спасательной службы штата вместе с экспертами радиационной отрасли, отмечает Reuters.



Во вторник, 31 января, Австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности ARPANSA заявило, что присоединилось к поискам капсулы.

"ARPANSA направила группу развертывания со специализированным автомобильным и портативным оборудованием для обнаружения для поддержки поиска транспортного маршрута между регионом Пилбара и Пертом", - говорится в заявлении.

Австралийская организация по ядерной науке и технике (ANSTO) тоже направила группы специалистов по радиационным услугам, а также оборудование для обнаружения и визуализации, сообщает ARPANSA.

"ARPANSA предана поддержке усилий по обнаружению пропавшего источника и защите сообщества от вредного воздействия радиации", - заявили в организации.

Полиция считает, что исчезновение капсулы является несчастным случаем.