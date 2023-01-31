В Австралии ищут пропавшую капсулу с радиоактивным цезием на 1400-километровом участке дороги

Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила о потере капсулы, содержащей радиоактивный цезий-137, в штате Западная Австралия. Ее ищут на участке дороги около 1400 км.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что капсула диаметром 6 миллиметров являлась частью датчика для измерения плотности железной руды. Вероятно, она выпала на шоссе при транспортировке из рудника Rio Tinto в город Перт, столицу Западной Австралии.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что капсула диаметром 6 миллиметров являлась частью датчика для измерения плотности железной руды. Вероятно, она выпала на шоссе при транспортировке из рудника Rio Tinto в город Перт, столицу Западной Австралии.
Исчезновение капсулы обнаружили 25 января, более чем через неделю после того, как датчик привезли в Перт, сообщает The New York Times.
Главный санитарный врач штата доктор Эндрю Робертсон предупредил общественность, чтобы они держались не менее пяти метров от капсулы, если они ее заметят.
Власти признали, что им предстоит преодолеть огромное расстояние и что поиски, вероятно, займут недели.
Представители власти отметили, что датчик с капсулой был помещен в деревянный ящик, который был прикручен к поддону и помещен в кузов грузовика с платформой. Они считают, что вибрации от грузовика привели к растрескиванию датчика, а также сместили болт, оставив дырку на дне коробки. Предполагается, что капсула выпала из датчика через отверстие на поверхность грузовика и отскочила на дорогу.
В настоящее время власти работают над сложной задачей поиска капсулы вдоль пути 1400-километрового путешествия грузовика с севера Ньюмана — небольшого городка в отдаленном регионе Кимберли — в состав в северо-восточном пригороде Перта. Поиск ведется Департаментом пожарной и аварийно-спасательной службы штата вместе с экспертами радиационной отрасли, отмечает Reuters.
Во вторник, 31 января, Австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности ARPANSA заявило, что присоединилось к поискам капсулы.
Австралийская организация по ядерной науке и технике (ANSTO) тоже направила группы специалистов по радиационным услугам, а также оборудование для обнаружения и визуализации, сообщает ARPANSA.
Полиция считает, что исчезновение капсулы является несчастным случаем.
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