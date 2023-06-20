В Атлантическом океане пропал туристический батискаф с пятью людьми, включая британского миллиардера

14:44 20 июня Киев, Украина

Небольшой батискаф, который должен был доставить туристов на место крушения "Титаника" в отдаленном районе Атлантического океана, пропал без вести.

На борту туристического батискафа находятся пять человек, в том числе гендиректор и основатель компании OceanGate Expedition Стоктон Раш, командир подлодки Поль-Анри Нарголе и британский миллиардер Хэмиш Хардинг.



Через несколько часов после того, как подлодка пропала с радаров, приемный сын Хардинга Брайан Саз написал в своих соцсетях:

«Мысли и молитвы за моего отчима Хэмиша Хардинга, поскольку его подводная лодка пропала без вести, исследуя „Титаник“. Поисково-спасательная операция продолжается».

По информации OceanGate, запас воздуха в батискафе с пятью людьми на борту рассчитан на 96 часов. С момента исчезновения субмарины прошло более 30 часов, поэтому надежда на спасение экипажа сохраняется. Более того, по данным СМИ, один из пропавших туристов вышел на связь.

«Я в порядке», — написал он, поблагодарив всех, кто пытался связаться с ним. Также он отметил, что команда сосредоточена на ожидании спасателей.

Как отмечают СМИ, частные подводные экскурсии к обломкам «Титаника» стоят десятки тысяч долларов. Обычно погружение к «Титанику» и подъем на поверхность занимают около восьми часов.



58-летний миллиардер Хамиш Хардинг — владелец компании по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation. В 2022 году Хардинг в качестве туриста совершил полет в космос на борту пилотируемого самолета Blue Origin. Также он установил три рекорда Гиннесса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса, самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана, и наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине.