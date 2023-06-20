В Атлантическом океане пропал туристический батискаф с пятью людьми, включая британского миллиардера

Небольшой батискаф, который должен был доставить туристов на место крушения "Титаника" в отдаленном районе Атлантического океана, пропал без вести.
На борту туристического батискафа находятся пять человек, в том числе гендиректор и основатель компании OceanGate Expedition Стоктон Раш, командир подлодки Поль-Анри Нарголе и британский миллиардер Хэмиш Хардинг.
Через несколько часов после того, как подлодка пропала с радаров, приемный сын Хардинга Брайан Саз написал в своих соцсетях:
Через несколько часов после того, как подлодка пропала с радаров, приемный сын Хардинга Брайан Саз написал в своих соцсетях:
По информации OceanGate, запас воздуха в батискафе с пятью людьми на борту рассчитан на 96 часов. С момента исчезновения субмарины прошло более 30 часов, поэтому надежда на спасение экипажа сохраняется. Более того, по данным СМИ, один из пропавших туристов вышел на связь.
Как отмечают СМИ, частные подводные экскурсии к обломкам «Титаника» стоят десятки тысяч долларов. Обычно погружение к «Титанику» и подъем на поверхность занимают около восьми часов.
58-летний миллиардер Хамиш Хардинг — владелец компании по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation. В 2022 году Хардинг в качестве туриста совершил полет в космос на борту пилотируемого самолета Blue Origin. Также он установил три рекорда Гиннесса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса, самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана, и наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине.
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