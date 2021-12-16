В Атланте 8 человек погибли в результате нападения на спа-салоны

12:20 17 Март Киев, Украина

В пригороде Атланты, штат Джорджия в США произошла серия вооруженных нападений на спа-салоны, восемь человек убиты, один получил ранения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Первым подвергся нападению салон Youngs Asian Massage Parlor в Акуэрте, в 50 километрах к северу от столицы штата. В результате стрельбы в салоне погибли четыре человека и еще один получил ранения.



Примерно через час был атакован салон Gold Spa в районе Бакхед. Там погибли три человека. Еще один человек был вскоре убит в близлежащем салоне Aromatherapy Spa.



Полиция Джорджии опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийствах, передвигавшегося на автомобиле.



Через несколько часов подозреваемый был пойман в округе Крисп, более чем в 200 километрах от мест преступлений. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг.



Полиция изучает мотивы нападавшего. Как пишет The New York Times, не исключено, что преступление было совершено на расовой почве. Семеро убитых — женщины, шесть из них были азиатками.