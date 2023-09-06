В армию рф призывают около 20 тысяч человек ежемесячно - ГУР

17:37 18 августа Киев, Украина

Страна-агрессор россия продолжает активную мобилизационную компанию. Ежемесячно в ряды российской армии призывается около 20 тысяч мужчин.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов на брифинге в пятницу, 18 августа.

"Эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются. Недавно мэр москвы Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч. Это значит, что мэр признался, что за несколько месяцев только 10 тысяч москвичей дополнительно мобилизовали. Разными способами, разными методами, но эта кампания продолжается", – заявил представитель ГУР.

Юсов отметил, что речь идет именно о принудительной мобилизации, в то же время детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Также активно мобилизуют тех, кто недавно получил паспорт рф.