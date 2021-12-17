В Армении запретят российские телеканалы

Президент Армении подписал закон, согласно которому вещание иностранных каналов в стране будет ограничено. Под действие принятого национальным собранием Армении 16 июля закона «Об аудиовизуальных медиа» попадают и некоторые российские телеканалы. До этого момента в Армении показывали Первый канал, Россия.Культура, РТР Планета и Мир.

Согласно одному из его положений, зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии только на основании межгосударственного договора.

Руководитель отдела лицензирования Лианна Дохикян пояснила, что иностранные телеканалы сейчас имеют лицензии, которые будут действовать минимум до 20 января 2021 года.

“Если до этого будут заключены межгосударственные договоры, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров”, - пояснила она.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поставил под сомнение целесообразность запрета к показу ряда российских фильмов на территории Украины.