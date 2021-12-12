В Арктике проходят совместные учения ПВО США и Канады

10:46 21 Март Киев, Украина

По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), сегодня, 21 марта, начались совместные маневры США и Канады в Арктике. Эти учения призваны укрепить оборону северных рубежей стран-участников.

«Учения NORAD по противовоздушной обороне в Арктике начинаются сегодня и продлятся до 26 марта», – говорится в сообщении NORAD.

Указано, что эти маневры нужны для "повышения готовности" и для демонстрации возможности защищать свои границы.

Ранее источник The Wall Street Journal сообщил, что президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой увеличить затраты на оборону, в том числе на модернизацию NORAD.

Система NORAD состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, в основном расположенных на Аляске и на северных территориях Канады. Назначение NORAD заключается в предупреждении США и Канады о любой атаке с севера.