В Аргентине лагуна окрасилась в розовый цвет

21:16 26 июля Киев, Украина

Вода в лагуне Корфу в Патагонии, на юге Аргентины стала розовой из-за сульфита натрия, который используют на рыбоперерабатывающих заводах.

Местные власти уверяют, что разрешение на сброс было предоставлено официально, вода безопасна и через несколько дней очистится сама.



Впрочем, люди жалуются на ужасный запах и полчища мух.





В свою очередь, экологи настаивают, что перед сбросом подобные отходы должны быть обработаны и очищены.





