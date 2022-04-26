В Аргентине лагуна окрасилась в розовый цвет

Вода в лагуне Корфу в Патагонии, на юге Аргентины стала розовой из-за сульфита натрия, который используют на рыбоперерабатывающих заводах.
Местные власти уверяют, что разрешение на сброс было предоставлено официально, вода безопасна и через несколько дней очистится сама.
Впрочем, люди жалуются на ужасный запах и полчища мух.
Впрочем, люди жалуются на ужасный запах и полчища мух.
В свою очередь, экологи настаивают, что перед сбросом подобные отходы должны быть обработаны и очищены.
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