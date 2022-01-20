В аптеках США будут бесплатно выдавать медицинские маски

08:53 20 Январь Киев, Украина





Всего будет доступно 400 миллионов бесплатных медицинских масок N95 (KN95). По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), такие маски более надежны для защиты от COVID-19 чем обычные тканевые.



Маски N95 сделаны из нескольких слоев материала и плотно прилегают к лицу. Маркировка «95» свидетельствует о том, что такая маска способна фильтровать до 95% опасных частиц размером от 0,3 микрона. Американцы смогут получить бесплатные респираторы из Стратегического национального запаса, в аптеках и оздоровительных центрах по всей стране, сообщили в Белом доме.Всего будет доступно 400 миллионов бесплатных медицинских масок N95 (KN95). По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), такие маски более надежны для защиты от COVID-19 чем обычные тканевые.Маски N95 сделаны из нескольких слоев материала и плотно прилегают к лицу. Маркировка «95» свидетельствует о том, что такая маска способна фильтровать до 95% опасных частиц размером от 0,3 микрона.

Напомним, в 2022 году Латвия запретит носить тканевые маски от COVID-19 в общественных местах вместо медицинской маски или респиратора FFP2.



В Минздраве Латвии говорят, что эффективность этих медицинских масок выше, чем масок из любых других материалов, и достигает 90%. В то же время, тканевые маски недостаточно защищают, а также не задерживают мелкие частицы вируса во время вдоха.