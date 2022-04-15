В Амстердаме установили первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере

14:49 16 июля Киев, Украина

В нидерландском городе Амстердам , при участии королевы Максимы был открыт первый в мире пешеходный мост из стали, напечатанный на 3D-принтере.

Об этом сообщает Gemeente Amsterdam.

"Мост, напечатанный на 3D-принтере, был установлен над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Это первый в мире 3D-печатный мост, полностью изготовленный из стали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мост временный. Уже через два года его заменят на привычный, который сейчас на реставрации.



В то же время установленный мост, который был напечатан на 3D-принтере, будет находиться под пристальным наблюдением разработчиков и ученых. В частности, они будут изучать, как будет реагировать мост на погодные условия, перемещения пешеходов. Мост изготовлен из нержавеющей стали и весит 6 тонн. Конструкция оснащена специальными датчиками, которые помогут исследователям вести наблюдение за мостом в режиме реального времени. Также это позволит выявить, когда мосту нужен ремонт. А еще можно узнать, сколько именно пешеходов ежедневно переходят по мосту.



Созданная с помощью 3D-печати конструкция появилась благодаря нидерландской компании MX3D.

"Мы показали, что можно печатать большие формы в металле", - отметил гендиректор MX3D Хейс ван дер Велден.

Впервые мост был представлен на нидерландской неделе дизайна в Эйндховен в октябре 2018 года. Там проект получил сразу несколько наград.