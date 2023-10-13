В Амстердаме приостановлена учеба в еврейских школах из-за призывов ХАМАСа

10:02 13 октября Киев, Украина

В Амстердаме городские власти временно приостановили учебу в трех еврейских школах в пятницу, 13 октября, в ответ на призывы ХАМАСа к проведению "погромов по всему миру".

Это решение было принято с учетом высшего приоритета безопасности детей и сотрудников школ, с целью минимизировать возможные риски.

Городские власти Амстердама уже находились в состоянии повышенной готовности с 7 октября и готовы вводить дополнительные меры, как видимые, так и скрытые, для обеспечения общей безопасности в регионе.