В Амстердаме приостановлена учеба в еврейских школах из-за призывов ХАМАСа

В Амстердаме городские власти временно приостановили учебу в трех еврейских школах в пятницу, 13 октября, в ответ на призывы ХАМАСа к проведению "погромов по всему миру".
Это решение было принято с учетом высшего приоритета безопасности детей и сотрудников школ, с целью минимизировать возможные риски.
Городские власти Амстердама уже находились в состоянии повышенной готовности с 7 октября и готовы вводить дополнительные меры, как видимые, так и скрытые, для обеспечения общей безопасности в регионе.
Это решение было принято с учетом высшего приоритета безопасности детей и сотрудников школ, с целью минимизировать возможные риски.
Городские власти Амстердама уже находились в состоянии повышенной готовности с 7 октября и готовы вводить дополнительные меры, как видимые, так и скрытые, для обеспечения общей безопасности в регионе.
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