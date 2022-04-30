В американском Техасе произошел взрыв на химзаводе

06:41 29 июля Киев, Украина

Около 45 тыс. кг смеси с уксусной кислотой получили выход в атмосферу из-за вчерашней аварии на химическом заводе США , который расположен в Техасе. Также есть информация о 2 погибших и 30 пострадавших работниках завода.

Об этом сообщает NBC.



Отмечается, что в результате аварии пострадали по меньшей мере 30 человек, еще двое погибли.



Компания LyondellBasell, которой принадлежит завод, сообщила, что всего в атмосферу попали более 45 тысяч килограммов смеси.



Местные власти уже официально подтвердили смерть двух человек.



Кроме того, после утечки в больницу доставили 30 человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь и провели обследование. Из них 26 пострадавших почти сразу же отпустили.



В компании сообщили, что утечку удалось остановить почти сразу.