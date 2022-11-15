В американском ПО обнаружили российский код - Reuters

Журналисты Reuters обнаружили в программном обеспечении, которое используют госструктуры Соединенных Штатов, в том числе армия, код, созданный российской компанией, пытавшейся изображать американскую.
Как сообщает издание, речь идет о тысячах мобильных приложений, размещенных в онлайн-магазинах Apple Store и Google Play.
Как сообщает издание, речь идет о тысячах мобильных приложений, размещенных в онлайн-магазинах Apple Store и Google Play.
Центры контроля и профилактики заболеваний США уже заявили, что были введены в заблуждение, поскольку были убеждены, что указанная компания базируется в США. Узнав о российских корнях приложений от Reuters, они удалили программное обеспечение Pushwoosh из семи общедоступных приложений, сославшись на проблемы безопасности.
Армия США также заявила, что удалила программу, содержащую код Pushwoosh, еще в марте из-за тех же проблем. Эта программа использовалась солдатами на одной из главных боевых обучающих баз страны.
Согласно документам компании, публично представленным в россии и рассмотренным Reuters, штаб-квартира Pushwoosh находится в российском Новосибирске, где она зарегистрирована как компания-разработчик программного обеспечения, также осуществляющая обработку данных. В компании работают около 40 человек, в прошлом году она сообщила о прибыли в размере около 2,4 миллиона долларов США.
На своем вебсайте Pushwoosh заявляет, что не собирает конфиденциальную информацию и журналисты Reuters не смогли выявить никаких доказательств неправильного обращения с данными компания. Однако российские власти ранее заставили местные компании передавать пользовательские данные национальным службам безопасности.
Основатель Pushwoosh Макс Конев утверждает, что не скрывает своего российского происхождения, а данные компании сохраняются за пределами россии. Однако эксперты по кибербезопасности заявили, что хранение данных за границей не помешает российским спецслужбам заставить российскую фирму уступить доступ к ним.
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