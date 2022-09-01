10:35 18 августа Киев, Украина

В Алжире вспыхнули лесные пожары, из-за которых погибли 26 человек.

Об этом сообщает Синьхуа.



По словам министра внутренних дел Алжира Камеля Бельджуда, 24 человека погибли из-за пожаров в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе.



Перед этим пожарный департамент сообщил о 39 пожарах в 14 провинциях в восточной части Алжира, известном густыми лесами.



Леса до сих пор горят, спасатели тушат их с помощью специальных авиационных подразделений.