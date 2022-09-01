В Алжире вспыхнули лесные пожары, из-за которых погибли 26 человек.
Об этом сообщает Синьхуа.
По словам министра внутренних дел Алжира Камеля Бельджуда, 24 человека погибли из-за пожаров в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе.
Перед этим пожарный департамент сообщил о 39 пожарах в 14 провинциях в восточной части Алжира, известном густыми лесами.
Леса до сих пор горят, спасатели тушат их с помощью специальных авиационных подразделений.
По словам министра внутренних дел Алжира Камеля Бельджуда, 24 человека погибли из-за пожаров в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе.
Перед этим пожарный департамент сообщил о 39 пожарах в 14 провинциях в восточной части Алжира, известном густыми лесами.
Леса до сих пор горят, спасатели тушат их с помощью специальных авиационных подразделений.
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