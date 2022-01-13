В Албании стартовали учения DEFENDER-Europe 21

В Албании стартовали военные учения DEFENDER-Europe 21, которые будут проходить на протяжении трех месяцев, участие в них примут 28 000 военнослужащих из 26 стран более чем на 30 локациях.
Об этом сообщает АР.
С 26 апреля американские войска были развернуты для проведения учений на пяти других наземных, военно-морских и воздушных базах в Албании. Они пробудут там до 10 июня.
Отмечается, что это первые настолько масштабные учения на Западных Балканах со времен Второй мировой войны.
DEFENDER-Europe 21 будут проходить в течение апреля, мая и июня. Участие в них примут 28 000 военнослужащих из 26 стран более чем на 30 локациях, включая государства НАТО и их союзников на Западных Балканах.
Отметим, что DEFENDER-Europe - это ежегодные многонациональные учения под руководством армии США.
Отмечается, что это первые настолько масштабные учения на Западных Балканах со времен Второй мировой войны.
DEFENDER-Europe 21 будут проходить в течение апреля, мая и июня. Участие в них примут 28 000 военнослужащих из 26 стран более чем на 30 локациях, включая государства НАТО и их союзников на Западных Балканах.
Отметим, что DEFENDER-Europe - это ежегодные многонациональные учения под руководством армии США.
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