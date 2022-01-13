В Албании стартовали учения DEFENDER-Europe 21

17:43 29 Апрель Киев, Украина

В Албании стартовали военные учения DEFENDER-Europe 21, которые будут проходить на протяжении трех месяцев, участие в них примут 28 000 военнослужащих из 26 стран более чем на 30 локациях.

Об этом сообщает АР.

Албания , будучи верным союзником НАТО с 2009 года, является ценным партнером в сфере безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", - рассказал американский полковник Джозеф Скрокка.

С 26 апреля американские войска были развернуты для проведения учений на пяти других наземных, военно-морских и воздушных базах в Албании. Они пробудут там до 10 июня.



Отмечается, что это первые настолько масштабные учения на Западных Балканах со времен Второй мировой войны.



DEFENDER-Europe 21 будут проходить в течение апреля, мая и июня. Участие в них примут 28 000 военнослужащих из 26 стран более чем на 30 локациях, включая государства НАТО и их союзников на Западных Балканах.



Отметим, что DEFENDER-Europe - это ежегодные многонациональные учения под руководством армии США.