В Албании стартовали учения DEFENDER-Europe 21

17:43 29 Апрель Киев, Украина

В Албании стартовали военные учения DEFENDER-Europe 21, которые будут проходить на протяжении трех месяцев, участие в них примут 28 000 военнослужащих из 26 стран более чем на 30 локациях.
 
Об этом сообщает АР.
"Албания, будучи верным союзником НАТО с 2009 года, является ценным партнером в сфере безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", - рассказал американский полковник Джозеф Скрокка.
С 26 апреля американские войска были развернуты для проведения учений на пяти других наземных, военно-морских и воздушных базах в Албании. Они пробудут там до 10 июня.

Отмечается, что это первые настолько масштабные учения на Западных Балканах со времен Второй мировой войны.

DEFENDER-Europe 21 будут проходить в течение апреля, мая и июня. Участие в них примут 28 000 военнослужащих из 26 стран более чем на 30 локациях, включая государства НАТО и их союзников на Западных Балканах.

Отметим, что DEFENDER-Europe - это ежегодные многонациональные учения под руководством армии США.