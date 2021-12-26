В акваторию Черного моря зашли корабли Каспийской флотилии

12:03 17 Апрель Киев, Украина

Продолжается усиление военного присутствия России на границе с Украиной, причем не только на сухопутной, но и на морской. Как стало известно, полтора десятка кораблей Каспийской флотилии (КФл) вошли в акваторию Черного моря, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Об этом сообщает в субботу, 17 апреля, пресс-служба Черноморского флота РФ.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения осуществляют межфлотский переход из Каспийского до Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны.

Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк. После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в Черное море.

Сообщается, что экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

Напомним, о том, что из Каспийского моря в Черное направляются пятнадцать кораблей Каспийской флотилии РФ стало известно в начале недели. Также сегодня стало известно, что Россия перебросила в Крым эскадрилью штурмовиков. А накануне сообщалось, что РФ перебросила подразделения 58 армии на учения в Крым.