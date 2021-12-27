В акватории Балтийского моря стартовали учения Open Spirit

11:05 19 Апрель Киев, Украина

Под руководством ВМС Эстонии в Балтийском море стартовали уже традиционные весенние учения минных тральщиков НАТО Open Spirit. В этом году в учениях задействован 21 корабль из 11 стран.
 
Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.
"Ежегодная операция Open Spirit имеет решающее значение для избавления вод Балтийского моря от накопившихся здесь со времен Первой и Второй мировых войн всех боеприпасов и для снижения угроз рыболовству, морским путям и окружающей среде. Кроме того, она способствует сотрудничеству между ВМС Эстонии и другими странами, участвующими в операции", - рассказал командир Первой постоянной противоминной эскадры НАТО капитан-лейтенант Ян Вейхерс.
В этом полугодии в основной состав Первой противоминной эскадры входят корабли Великобритании, Германии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Эстонии.

Open Spirit проводится в разных странах Балтии каждый год.