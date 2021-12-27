В акватории Балтийского моря стартовали учения Open Spirit

Под руководством ВМС Эстонии в Балтийском море стартовали уже традиционные весенние учения минных тральщиков НАТО Open Spirit. В этом году в учениях задействован 21 корабль из 11 стран.
Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.
В этом полугодии в основной состав Первой противоминной эскадры входят корабли Великобритании, Германии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Эстонии.
Open Spirit проводится в разных странах Балтии каждый год.
Open Spirit проводится в разных странах Балтии каждый год.
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