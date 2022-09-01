В Африку прибыло первое судно с украинской агропродукцией

Первое судно с украинской агропродукцией, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, прибыло в Джибути.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Речь идет о балкере BRAVE COMMANDER, на борту которого находится 23 тысячи тонн пшеницы. После разгрузки он будет доставлен потребителям в Эфиопии.
Речь идет о балкере BRAVE COMMANDER, на борту которого находится 23 тысячи тонн пшеницы. После разгрузки он будет доставлен потребителям в Эфиопии.
BRAVE COMMANDER прибыл в порт "Южный" 12 августа, а отправился в Эфиопию 16 августа.
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