В Африке в результате одной беременности родились десять малышей

19:42 08 Июнь Киев, Украина

37-летняя уроженка Африки смогла выносить и родить сразу десять младенцев. Женщину зовут Гозиаме Тамара Ситхоле, это ее вторая беременность , теперь они с супругом воспитывают двенадцать детей.

Об этом сообщает Wseet News.



Отмечается, что Гозиаме родила семерых мальчиков и трех девочек. Ей сделали кесарево сечение в одной из больниц Претории.



"Это семь мальчиков и три девочки. Она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности", - подтвердили в медучреждении.



Пара утверждает, что беременность была естественной. На УЗИ женщине сначала говорили, что в утробе шесть малышей, затем сказали, что детей восемь. Операция показала, что Ситхоле выносила декаплетов.



Кроме этого, роженица рассказала, что у нее была сложная беременность - ранний токсикоз и боли в ногах.



Муж Гозиаме долго не верил врачам и считал такую беременность невозможной с точки зрения медицины. А затем пришел в восторг о того, что стал многодетным отцом за один миг.