В Африке в результате одной беременности родились десять малышей

37-летняя уроженка Африки смогла выносить и родить сразу десять младенцев. Женщину зовут Гозиаме Тамара Ситхоле, это ее вторая беременность, теперь они с супругом воспитывают двенадцать детей.
Об этом сообщает Wseet News.
Отмечается, что Гозиаме родила семерых мальчиков и трех девочек. Ей сделали кесарево сечение в одной из больниц Претории.
"Это семь мальчиков и три девочки. Она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности", - подтвердили в медучреждении.
Пара утверждает, что беременность была естественной. На УЗИ женщине сначала говорили, что в утробе шесть малышей, затем сказали, что детей восемь. Операция показала, что Ситхоле выносила декаплетов.
Кроме этого, роженица рассказала, что у нее была сложная беременность - ранний токсикоз и боли в ногах.
Муж Гозиаме долго не верил врачам и считал такую беременность невозможной с точки зрения медицины. А затем пришел в восторг о того, что стал многодетным отцом за один миг.
Отмечается, что Гозиаме родила семерых мальчиков и трех девочек. Ей сделали кесарево сечение в одной из больниц Претории.
"Это семь мальчиков и три девочки. Она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности", - подтвердили в медучреждении.
Пара утверждает, что беременность была естественной. На УЗИ женщине сначала говорили, что в утробе шесть малышей, затем сказали, что детей восемь. Операция показала, что Ситхоле выносила декаплетов.
Кроме этого, роженица рассказала, что у нее была сложная беременность - ранний токсикоз и боли в ногах.
Муж Гозиаме долго не верил врачам и считал такую беременность невозможной с точки зрения медицины. А затем пришел в восторг о того, что стал многодетным отцом за один миг.
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