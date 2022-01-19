В Африке на свет появились сразу девять здоровых малышей

12:12 05 Май Киев, Украина

Ведением беременности уникальной будущей мамочки из африканской республики Мали занимались сразу две страны - Мали и Марокко. Уникальность ее заключается в том, что она смогла выносить и родить девять малышей за одну беременность.

Об этом сообщается в Facebook Министерства здравоохранения Мали.



Отмечается, что малыши и 25-летняя мать чувствуют себя хорошо.



/>Роженица провела две недели в больнице Бамако, а затем следуя указу президента Ба Ндау ее перевели в одну из клиник Марокко.



В ведомстве утверждают, что УЗД как в Мали, так и в Марокко предсказывало будущей матери рождение семи детей.



После родов глава Министерства здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила акушеров обеих стран, которые занимались ведением беременности Сиссе.