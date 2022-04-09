В Афинах случайно наткнулись на голову Гермеса

07:28 17 ноября Киев, Украина

В Афинах рабочие сделали неожиданное открытие, во время ремонта канализации - нашли часть редкой скульптуры, а именно голову Гермеса.



Скульптуре более 2300 лет, она лежала в нескольких метрах под землей, ученые считают, что когда-то скульптура стояла на улице и служила указателем. Сейчас по этому месту проходит улица, названная в честь Эола, бога ветров.



Министерство культуры Греции заявило, что голова была изготовлена примерно в 300 году до н.э., а в канализации она оказалась, видимо, когда ее использовали в качестве строительного материала. Но, несмотря на такое отношение, Гермес отлично сохранился.

"Иконография скульптуры характерна для типа Гермеса Пропилея Алкаменского, знаменитого скульптора того времени", — отметили в Министерстве культуры. Сейчас находку отправили на склад древностей, после очистки и изучения он займет место в музее.

Гермес был древнегреческим божеством торговли, удачи, плодородия, животных и путешествий. В некоторых мифах Гермес также изображался, как хитрый обманщик, который может перехитрить богов для личного развлечения.



Еще будучи младенцем, он украл священное стадо своего сводного брата Аполлона из 50 голов крупного рогатого скота, ловко маскируя их следы от копыт кусками коры.