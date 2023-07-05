В Афганистане закрывают все женские парикмахерские и салоны красоты

В начале августа в Афганистане прекратят работу все женские парикмахерские и салоны красоты, соответствующий приказ издали талибы, контролирующие страну.
Об этом пишет BBC.
Об этом пишет BBC.
Это последнее ограничение по ряду решений талибов, направленных против прав женщин, пишет издание.
Салоны красоты оставались открытыми даже после того, как талибы вернули себе власть два года назад после вывода американских войск. Однако витрины магазинов часто закрывали, а изображения женщин в салонах окрашивали аэрозольной краской, чтобы скрыть их лица.
Правительство Талибана не объяснило, что стало причиной запрета, или какие альтернативы, если таковые есть, будут доступны женщинам после закрытия салонов.
Другая афганка, попросившая не называть ее имени, сказала, что ее друзья подтвердили закрытие парикмахерских в Кабуле и других местах.
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