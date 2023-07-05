В Афганистане закрывают все женские парикмахерские и салоны красоты

15:57 05 июля Киев, Украина





Об этом пишет BBC. В начале августа в Афганистане прекратят работу все женские парикмахерские и салоны красоты, соответствующий приказ издали талибы , контролирующие страну.Об этом пишет BBC.

"Представитель Министерства пропаганды морали сообщил BBC, что у предприятий есть один месяц, чтобы подчиниться приказу, начиная со 2 июля, когда они впервые были проинформированы об этом шаге", — говорится в сообщении.

Это последнее ограничение по ряду решений талибов, направленных против прав женщин, пишет издание.

"Талибан лишает афганских женщин самых главных прав человека. Они нарушают права женщин. Этим решением они лишают женщин возможности служить другим женщинам. Когда я услышала эту новость, я была шокирована. Похоже, талибы не имеют никакого политического плана, кроме сосредоточения внимания на женских телах. Они пытаются устранить женщин на всех уровнях жизни", - прокомментировала это решение одна из афганских женщин на условиях анонимности.

Салоны красоты оставались открытыми даже после того, как талибы вернули себе власть два года назад после вывода американских войск. Однако витрины магазинов часто закрывали, а изображения женщин в салонах окрашивали аэрозольной краской, чтобы скрыть их лица.



Правительство Талибана не объяснило, что стало причиной запрета, или какие альтернативы, если таковые есть, будут доступны женщинам после закрытия салонов.



Другая афганка, попросившая не называть ее имени, сказала, что ее друзья подтвердили закрытие парикмахерских в Кабуле и других местах.