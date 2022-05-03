В Афганистане за четыре дня столкновения с талибами погибли 20 человек, среди них мирные граждане

На протяжении последних четырех дней от рук Талибана погибло по меньшей мере 20 граждан Афганистана, в их числе и сотрудники афганских сил безопасности.
Об этом сообщает ToloNews со ссылкой на данные местной больницы.
Погибли сотрудники афганских сил безопасности (16 человек), а также и гражданские. Еще 90 человек пострадали в результате боев.
Об этом сообщает ToloNews со ссылкой на данные местной больницы.
Погибли сотрудники афганских сил безопасности (16 человек), а также и гражданские. Еще 90 человек пострадали в результате боев.
Местные власти заявили, что талибы понесли тяжелые потери во время столкновений.
Накануне сообщалось, что в Афганистане боевики движения Талибан почти полностью захватили провинцию Герат и ее одноименную столицу. Также они штурмуют административный центр афганской провинции Гильменд.
С начала мая талибы начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану, в ходе которого повстанцы захватили пограничные переходы, десятки районов и окружили столицы нескольких провинций.
Наступление талибов происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США и других стран Запада.
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