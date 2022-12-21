В Афганистане талибы запретили женщинам учиться в университетах

10:48 21 декабря Киев, Украина

После того как талибы захватили власть в Афганистане , в университетах ввели раздельное обучение и отдельные входы для мужчин и женщин. Женщин при этом могли обучать только другие женщины или мужчины старше определенного возраста.

Теперь же женщинам и вовсе запретили посещать университеты. Решение касается как государственных, так и частных вузов.

Об этом с ообщает AP со ссылкой на заявление представителя министерства высшего образования Зиауллаха Хашми.

Вузам предписано незамедлительно исполнить это решение и отчитаться об этом. Запрет вступает в силу немедленно и будет действовать до особого уведомления.

Таким образом, «Талибан» еще сильнее ужесточил положение афганистанок, желающих получить высшее образование.





Это заявление администрации талибов (не признанной международным сообществом) было сделано в то время, когда Совет Безопасности ООН заседал в Нью-Йорке по вопросам Афганистана и вызвало осуждение со стороны США, Великобритании и Организации Объединённых Наций.



Иностранные правительства, в том числе США, заявили о необходимости изменения политики в отношении женского образования до того, как они смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов, которая подпадает под жесткие санкции.

"Талибан не может рассчитывать на то, чтобы быть легитимным членом международного сообщества, пока он не будет уважать права всех афганцев, особенно права человека и основные свободы женщин и девушек", - заявил на заседании совета заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, назвав этот шаг "абсолютно неоправданным".

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят, что еще они могут сделать для привлечения талибов к ответственности.

Напомним, в прошлом году талибы запретили девочкам посещать средние школы и упразднили Министерство по делам женщин.



Затем женщин обязали закрывать лицо на людях и запретили им путешествовать без сопровождающих мужчин.



Кроме того, женщинам запретили посещать парки, бассейны и спортзалы в Кабуле, но ожидается, что эти ограничения распространят на весь Афганистан.