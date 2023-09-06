В Афганистане талибы убили более 200 экс-чиновников и правоохранителей за два года - отчет ООН

В Афганистане совершили более 200 внесудебных казней бывших чиновников и сотрудников сил безопасности с тех пор, как Талибан захватил власть в стране два года назад.
Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
В период с 15 августа 2021 года, когда Талибан захватил власть в Афганистане, до конца июня 2023 года Управление ООН по правам человека получило достоверные отчеты о том, что талибы ответственны за 218 внесудебных убийств, 14 насильственных исчезновений, и 424 ареста и задержания.
Большинство этих нарушений совершено против бывших членов Афганской национальной армии, полиции и должностных лиц Национального управления безопасности в течение четырех месяцев после прихода талибов к власти. Также за этот период произошло почти половина убийств.
Отмечается, что нарушения зафиксировали во всех 34 провинциях, больше всего - в Кабуле, Кандагаре и Балхе.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в отчете призвал талибов "придерживаться своих обязательств по международному праву в сфере прав человека, предотвращая дальнейшие нарушения и привлекая виновных к ответственности".
Спикер Талибана Забихуллах Муджахид отверг обвинения ООН. Он написал в X (ранее Twitter), что соответствующие органы расследовали некоторые случаи «личной мести» с участием неизвестных лиц, но их количество было «минимальным».
Талибы осуществили первую публичную казнь после прихода к власти в Афганистане в прошлом году. Об этом сообщает Би-би-си.
Представитель правительства Талибана сообщил, что мужчину убили на переполненном спортивном стадионе в юго-западной провинции Фарах после того, как он признался в убийстве. Мужчину, осужденного за убийство, застрелил отец его жертвы.
Отец жертвы трижды выстрелил в мужчину во время казни, говорится в более позднем заявлении представителя Талибана.
По словам талибов, казненный мужчина по имени Таджмир зарезал мужчину по имени Мустафа около пяти лет назад. Впоследствии он был приговорен к трем судам Талибана, а его приговор был утвержден муллой Ахундзадой.
Перед казнью было обнародовано публичное сообщение о происшествии и "просьбам ко всем гражданам присоединиться к нам на спортивном поле".
На казни присутствовало несколько судей Верховного суда, военнослужащие и старшие министры, включая министров юстиции, иностранных дел и внутренних дел.
Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
В период с 15 августа 2021 года, когда Талибан захватил власть в Афганистане, до конца июня 2023 года Управление ООН по правам человека получило достоверные отчеты о том, что талибы ответственны за 218 внесудебных убийств, 14 насильственных исчезновений, и 424 ареста и задержания.
Большинство этих нарушений совершено против бывших членов Афганской национальной армии, полиции и должностных лиц Национального управления безопасности в течение четырех месяцев после прихода талибов к власти. Также за этот период произошло почти половина убийств.
Отмечается, что нарушения зафиксировали во всех 34 провинциях, больше всего - в Кабуле, Кандагаре и Балхе.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в отчете призвал талибов "придерживаться своих обязательств по международному праву в сфере прав человека, предотвращая дальнейшие нарушения и привлекая виновных к ответственности".
Спикер Талибана Забихуллах Муджахид отверг обвинения ООН. Он написал в X (ранее Twitter), что соответствующие органы расследовали некоторые случаи «личной мести» с участием неизвестных лиц, но их количество было «минимальным».
Талибы осуществили первую публичную казнь после прихода к власти в Афганистане в прошлом году. Об этом сообщает Би-би-си.
Представитель правительства Талибана сообщил, что мужчину убили на переполненном спортивном стадионе в юго-западной провинции Фарах после того, как он признался в убийстве. Мужчину, осужденного за убийство, застрелил отец его жертвы.
Отец жертвы трижды выстрелил в мужчину во время казни, говорится в более позднем заявлении представителя Талибана.
По словам талибов, казненный мужчина по имени Таджмир зарезал мужчину по имени Мустафа около пяти лет назад. Впоследствии он был приговорен к трем судам Талибана, а его приговор был утвержден муллой Ахундзадой.
Перед казнью было обнародовано публичное сообщение о происшествии и "просьбам ко всем гражданам присоединиться к нам на спортивном поле".
На казни присутствовало несколько судей Верховного суда, военнослужащие и старшие министры, включая министров юстиции, иностранных дел и внутренних дел.
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