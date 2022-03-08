В Афганистане столкнулись два вертолета с ранеными

09:12 14 Октябрь Киев, Украина

В ночь на 14 октября в провинции Гильменд на юге Афганистана произошло столкновение двух вертолетов , погибли, по разным данным, от восьми до 15 человек.

Об этом сообщает местный телеканал Tolo News.



Источник телеканала рассказал, что столкнулись вертолеты, принадлежащие военно-воздушным силам Афганистана.



Столкновение произошло после высадки вертолетами спецназа и погрузки в них раненых.



Факт инцидента в районе населенного пункта Нава подтвердил представитель губернатора провинции Омар Звак. Подробностей он не предоставил.



Провинция Гильменд находится возле границы Афганистана с Пакистаном.



