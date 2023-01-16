В Афганистане погибли более 20 человек из-за морозов

На фоне сильных морозов в Афганистане от обморожения погибли 24 человека. Об этом 16 января сообщило агентство Анадолу.
По данным местных СМИ, в центральных и северных регионах страны уже несколько дней сохраняется минусовая температура.
В городе Багдис от обморожения погибли пять человек, включая четырех детей, в Герате и Баглане - девять бездомных, в Хосте - пять, Фарьябе и Гюзджане - по два человека, Сари-Пуле - один человек.
В больницы с симптомами переохлаждения обратились сотни людей. Кроме того, неблагоприятные погодные условия стали причиной гибели тысячи голов крупного рогатого скота.
Агентство напомнило, что большое число жителей Афганистана с низким доходом не может себе позволить дрова и уголь зимой.
Отсутствие официального учета в сельской местности также повышает вероятность того, что число погибших из-за обморожения может быть намного выше.
По данным местных СМИ, в центральных и северных регионах страны уже несколько дней сохраняется минусовая температура.
В городе Багдис от обморожения погибли пять человек, включая четырех детей, в Герате и Баглане - девять бездомных, в Хосте - пять, Фарьябе и Гюзджане - по два человека, Сари-Пуле - один человек.
В больницы с симптомами переохлаждения обратились сотни людей. Кроме того, неблагоприятные погодные условия стали причиной гибели тысячи голов крупного рогатого скота.
Агентство напомнило, что большое число жителей Афганистана с низким доходом не может себе позволить дрова и уголь зимой.
Отсутствие официального учета в сельской местности также повышает вероятность того, что число погибших из-за обморожения может быть намного выше.
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