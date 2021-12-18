В Афганистане боевики убили женщин-медиков, проводивших вакцинацию

На востоке Афганистана в городе Джалалабад боевики застрелили трех женщин, которые ставили прививки от полиомиелита.
Об этом сообщает Reuters.
Гулам Дастагир Назаре, руководитель программы иммунизации в министерстве здравоохранения Афганистана, сообщил, что неизвестные боевики расстреляли лиц, которые делали вакцинацию в двух отдельных местах в Джалалабаде, в результате чего погибли двое добровольцев и один руководитель программы иммунизации против полиомиелита, все они женщины.
Афганистан и Пакистан — единственные страны в мире, где полиомиелит остается эндемическим. На этой неделе Афганистан начал программу вакцинации против полиомиелита, которую поддерживает детское агентство ООН ЮНИСЕФ.
В этом месяце в Джалалабаде были убиты три женщины-журналистки, о нападении на которых заявляло “Исламское государство”.
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