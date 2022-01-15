В аэропорту Мадрида три часа удерживали администрацию сборной Украины

Для участия в матче в аэропорт Мадрида прибыла национальная сборная из Украины. Служащие таможенного контроля организованно приняли футболистов. После паспортного и температурного контроля их спецавтобусом отвезли в отель.

Но, не для всех членов украинской делегации прием был таким радушным. Как сообщает официальный сайт УАФ, на этом приключения в аэропорту Мадрида для большого количества делегации только начались.

"Соответствующие службы аэропорта долго не привозили груз с самолета, а затем испанская таможня потребовала детальное описание содержимого каждой сумки и каждого ящика, которые привезла с собой на игру сборная Украины. Просветить их на должном оборудовании испанским таможенникам было мало: они требовали детальной документации об имеющемся багаже. Надо заметить, что таких требований не было никогда, и их не было введено даже во время карантина", - гласит официальный сайт УАФ. "В конце концов, так и осталось непонятным, почему таможня держала груз украинской делегации так долго. Через рентгеновский аппарат сумки и ящики так и не просветили, а после трех часов "маринования" в терминале просто сказали: "Можете проходить".

Напомним, что на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания - Украина.