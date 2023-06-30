В аэропорту Кишинева произошла стрельба

В международном аэропорту столицы Молдовы Кишинева днем 30 июня произошла стрельба, совершенная одним из пассажиров, предварительно известно по меньшей мере об одном пострадавшем пограничнике. Персонал и пассажиры эвакуированы из аэропорта.
Как сообщает NewsMaker, информацию о стрельбе подтвердила полиция.
Как сообщает NewsMaker, информацию о стрельбе подтвердила полиция.
В МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие. Спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором забаррикадировался «стрелок».
В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.
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