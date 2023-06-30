В аэропорту Кишинева произошла стрельба

18:05 30 июня Киев, Украина





Как сообщает NewsMaker, информацию о стрельбе подтвердила полиция. В международном аэропорту столицы Молдовы Кишинева днем 30 июня произошла стрельба, совершенная одним из пассажиров, предварительно известно по меньшей мере об одном пострадавшем пограничнике. Персонал и пассажиры эвакуированы из аэропорта.Как сообщает NewsMaker, информацию о стрельбе подтвердила полиция.

"В Кишиневском аэропорту один из пассажиров открыл стрельбу. Пресс-секретарь Генинспектората полиции Диана Фетко подтвердила появившуюся в СМИ информацию о выстрелах", — говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие. Спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором забаррикадировался «стрелок».



В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.