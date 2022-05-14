В аэропорту Кабула в давке гибнут люди. Военные открыли предупредительный огонь

12:22 16 августа Киев, Украина

По сообщению агентства Reuters, в аэропорту Кабула началась паника. Погибли не менее пяти человек. Сообщают, что паника и давка начались после того, как вышедшую на взлетную полосу толпу попытались остановить американские военные, открыв предупредительный огонь.

Очевидцы стрельбы сообщили изданию, что видели, как трупы пятерых человек вывозили из аэропорта.

Точные причины гибели людей пока неизвестны.

Официальных заявлений по этому поводу также пока нет.

Также в сети сообщают о гибели нескольких человек, пытавшихся покинуть страну в шасси взлетающего американского самолета.

Как сообщалось, тысячи афганцев заполонили аэропорт в надежде покинуть страну после захвата власти "Талибаном". Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов.

Напомним, что украинский самолет забрал из Афганистана почти 80 человек - граждан Украины (восемь лиц), Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.