В аэропортах москвы и питера введен максимальный уровень угрозы совершения терактов

08:36 16 ноября Киев, Украина

Максимальный уровень угрозы совершения терактов ввели в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об этом в среду, 16 ноября, сообщают СМИ со ссылкой на письмо Ространснадзора авиакомпаниям и аэропортам.

"Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса", - говорится в документе.

Ространснадзор уведомил, что теперь аэропорты должны принять дополнительные меры безопасности.



Отмечается, что досмотр пассажиров теперь будут проводить дольше, а багаж проверять более тщательно.

"Пассажирам нужно приготовиться к возможным очередям на пунктах досмотра", - пишет издание.

Из-за "угрозы терактов" стюарды отправляющихся в рейс из аэропортов авиалайнеров должны проявлять повышенное внимание к поведению пассажиров на борту самолета, усилить бдительность и строго исполнять должностные обязанности. Также членам экипажа нужно досматривать все бардачки, ниши и шкафчики в туалетных комнатах, телеги и полутелеги, контейнеры, служебные отсеки, ниши со спасательными жилетами.