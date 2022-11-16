В аэропортах москвы и питера введен максимальный уровень угрозы совершения терактов

Максимальный уровень угрозы совершения терактов ввели в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об этом в среду, 16 ноября, сообщают СМИ со ссылкой на письмо Ространснадзора авиакомпаниям и аэропортам.
Ространснадзор уведомил, что теперь аэропорты должны принять дополнительные меры безопасности.
Отмечается, что досмотр пассажиров теперь будут проводить дольше, а багаж проверять более тщательно.
Отмечается, что досмотр пассажиров теперь будут проводить дольше, а багаж проверять более тщательно.
Из-за "угрозы терактов" стюарды отправляющихся в рейс из аэропортов авиалайнеров должны проявлять повышенное внимание к поведению пассажиров на борту самолета, усилить бдительность и строго исполнять должностные обязанности. Также членам экипажа нужно досматривать все бардачки, ниши и шкафчики в туалетных комнатах, телеги и полутелеги, контейнеры, служебные отсеки, ниши со спасательными жилетами.
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