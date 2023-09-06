В ISW спрогнозировали дальнейшую судьбу ЧВК "Вагнер"

10:24 25 августа Киев, Украина





Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). После почти вероятного убийства президентом россии владимиром путиным финансиста ЧВК "Вагнер" евгения пригожина , основателя ЧВК "Вагнер" дмитрия уткина и руководителя службы логистики и безопасности компании валерия чекалова, ЧВК "Вагнер" прекратит свое существование как квазинезависимая параллельная военная структура.Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Смерть центрального руководства ЧВК "Вагнер" подрывает способность "вагнеровцев" переломить последствия кампании кремля и министерства обороны россии, направленной на ослабление, подчинение и уничтожение организации после вооруженного мятежа 24 июня", - говорится в аналитическом отчете.

По данным ISW, министерство обороны россии создало частные военные компании, вербующие нынешних и бывших членов ЧВК "Вагнер", чтобы контролировать операции "вагнеровцев" за рубежом.



Российские источники утверждают, что кремль отказался платить белорусскому правительству за развертывание ЧВК "Вагнер" в беларуси, отметили аналитики. Финансовые проблемы уже привели к сокращению выплат, что заставило бойцов ЧВК "Вагнер" уйти в отставку, отмечается в аналитическом отчете.

"Спутниковые снимки от 1 и 23 августа показывают, что за предыдущий месяц ЧВК "Вагнер" демонтировала почти треть палаток в своем лагере в Цели (Осиповичи, беларусь)", - отметили в ISW.

Попытки ослабить ЧВК "Вагнера" могли привести к заметному бегству личного состава "вагнеровцев" из контингента в беларуси, отметили аналитики. В ISW также добавили, что некоторые провоенные блогеры отрицали заявления, что бойцы ЧВК "Вагнер" разбирают свой лагерь в Цели.



Украинский центр сопротивления сообщил 23 августа, что неустановленное количество личного состава ЧВК "Вагнер" в лагерях в беларуси начало подготовку к возвращению в россию после вероятной смерти пригожина, отметили аналитики.



Благодаря центральному руководству ЧВК "Вагнер" "вагнеровцы" были на пике независимости во время наступления на Бахмут. Руководители ЧВК пытались сохранить какой-то облик этой независимости после мятежа "группы Вагнера", отмечается в аналитическом отчете. Ликвидация этого центрального руководства, вероятно, положит конец любым возможностям, оставшимся в ЧВК "Вагнер" для того, чтобы действовать независимо от российского министерства обороны.