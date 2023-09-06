В ISW спрогнозировали дальнейшую судьбу ЧВК "Вагнер"

10:24 25 августа Киев, Украина

После почти вероятного убийства президентом россии владимиром путиным финансиста ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, основателя ЧВК "Вагнер" дмитрия уткина и руководителя службы логистики и безопасности компании валерия чекалова, ЧВК "Вагнер" прекратит свое существование как квазинезависимая параллельная военная структура.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
"Смерть центрального руководства ЧВК "Вагнер" подрывает способность "вагнеровцев" переломить последствия кампании кремля и министерства обороны россии, направленной на ослабление, подчинение и уничтожение организации после вооруженного мятежа 24 июня", - говорится в аналитическом отчете.
По данным ISW, министерство обороны россии создало частные военные компании, вербующие нынешних и бывших членов ЧВК "Вагнер", чтобы контролировать операции "вагнеровцев" за рубежом.

Российские источники утверждают, что кремль отказался платить белорусскому правительству за развертывание ЧВК "Вагнер" в беларуси, отметили аналитики. Финансовые проблемы уже привели к сокращению выплат, что заставило бойцов ЧВК "Вагнер" уйти в отставку, отмечается в аналитическом отчете.
"Спутниковые снимки от 1 и 23 августа показывают, что за предыдущий месяц ЧВК "Вагнер" демонтировала почти треть палаток в своем лагере в Цели (Осиповичи, беларусь)", - отметили в ISW.
Попытки ослабить ЧВК "Вагнера" могли привести к заметному бегству личного состава "вагнеровцев" из контингента в беларуси, отметили аналитики. В ISW также добавили, что некоторые провоенные блогеры отрицали заявления, что бойцы ЧВК "Вагнер" разбирают свой лагерь в Цели.

Украинский центр сопротивления сообщил 23 августа, что неустановленное количество личного состава ЧВК "Вагнер" в лагерях в беларуси начало подготовку к возвращению в россию после вероятной смерти пригожина, отметили аналитики.

Благодаря центральному руководству ЧВК "Вагнер" "вагнеровцы" были на пике независимости во время наступления на Бахмут. Руководители ЧВК пытались сохранить какой-то облик этой независимости после мятежа "группы Вагнера", отмечается в аналитическом отчете. Ликвидация этого центрального руководства, вероятно, положит конец любым возможностям, оставшимся в ЧВК "Вагнер" для того, чтобы действовать независимо от российского министерства обороны.
“Остается непонятным, намерен ли кремль полностью распустить ЧВК "Вагнер", или планирует восстановить его как гораздо меньшую организацию, полностью подчиненную министерству обороны россии. Третий вариант — возобновление ЧВК "Вагнер" как квазинезависимая организация под руководством нового лояльного к кремлю командира — возможен, но маловероятен”, — говорится в аналитическом отчете.